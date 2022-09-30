«Я чуть не захлебнулась!»: У жительницы Новосибирска засосало волосы в джакузи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдых в аквазоне СПА-отеля обернулся ужасом для жительницы Новосибирска. Вместо релакса и приятных впечатлений сибирячка получила нервный срыв и вообще, по ее словам, едва не погибла. О неприятном инциденте девушка написала на сайте !Фламп».

– В зоне, где джакузи, у меня засосало волосы и намотало их на железные перегородки возле гейзера, который бьет в спину, – поделилась сибирячка. – Я была практически обездвижена: не могла поднять голову. При этом по подбородок я находилась в воде. Отцепить самостоятельно волосы не получалось! Было очень страшно и опасно! Я могла захлебнуться!

Девушка говорит, что несколько минут звала на помощь, но из-за шума воды ее никто не слышал. У сибирячки началась паника. Она пыталась отодрать клок волос, чтобы выбраться, однако сил не хватало. Спасло то, что происходящее увидела женщина и бросилась ей на помощь. Затем, по словам девушки, подошла администратор. Она отключила гейзер и даже попробовала распутать волосы, но у нее ничего не вышло.

– В итоге в с горем пополам через какое-то время женщина (которая прибежала на помощь) и моя мама распутали волосы, я смогла вылезти. Огромный пучок моих волос просто пришлось вырвать, потому что он не распутывался! – добавила сибирячка.

Администратор снова подошла спустя минут 40 и предложила девушке резиночку для волос. Это еще больше разозлило её.

– Я чуть не захлебнулась, вырвала клок волос ,напугалась , а мне предлагают резиночку для волос… ну смешно!

Девушка уверяет, что администрация СПА не извинилась перед ней и никак не компенсировала случившееся.

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