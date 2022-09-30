В Новосибирске ОНФ получил 50 жалоб на военкоматы по мобилизации

Новосибирцы жалуются на военкоматы из-за ошибок при мобилизации.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Общероссийский народный фронт поступило 50 жалоб на новосибирские военкоматы в разных районах из-за призыва по мобилизации. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.
– Половина обращений, которые поступают, не являются случаями необоснованного призыва. Просто родственники, не договариваясь или вразрез с решением своих мужчин, пытаются постучаться во все инстанции. На данный момент у меня есть информация только по 50 обращениям и по их решению. Я не могу сказать, что в случаях необоснованного призыва виноваты конкретно военкоматы по Советскому, Ленинскому и Кировскому районам, – сообщила КП-Новосибирск Светлана Заикина.
Официальные итоги по количеству жалоб на работу конкретных военкоматов можно будет подвести только через неделю.
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