Новосибирец отсудил 200 тысяч за сломанную ногу в детсаду

Отец четверых детей несколько месяцев провел на больничном. Фото: Предоставлено героем публикации

Новосибирец Алексей засудил детский садик за травмы в гололёд. Инцидент случился утром 15 марта на жилмассиве Чистая слобода.

Мужчина отводил ребёнка в детский сад и на дорожке к крыльцу поскользнулся. Упал на гололёд, чтобы не придавить сына, и не смог поднялся. Многодетного отца увезли на скорой, врачи поставили ему диагноз перелом большеберцовой кости. Четыре месяца он был прикован к кровати, в клинике мужчине сделали операцию по установке титанового стержня.

В детском саду не признали вину, и Алексей подал в суд.

- Ленинский районный суд постановил взыскать с детского сада моральный вред в 200 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

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