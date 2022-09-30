В новосибирских школах усилили защиту после трагедии в Ижевске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Новосибирской области усилили антитеррористическую защиту после трагедии в Ижевске. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил глава регионального министерства образования Сергей Федорчук.

Родители учеников в новосибирских школах рассказывают в соцсетях о том, что некоторые учебные заведения закрывают на время уроков и после них. Также проводят инструктаж педагогов. При этом занятия в школах отменять не планируют.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что утром 30 сентября неизвестные разослали в новосибирские школы письма с угрозами минирования.

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