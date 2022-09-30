Принят закон о кредитных каникулах мобилизованных граждан

Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

В своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Аксёненко рассказал, что военнослужащий ВС РФ имеет право на кредитные каникулы (на срок, не превышающий срок службы) или уменьшение размера платежа в течение льготного периода; полное прекращение обязательств по кредитному договору не только в случае гибели, но и в случае получения 1-й группы инвалидности.

Категории подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы.

Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб, а также пограничники, которые находятся на территории РФ, но задействованы в СВО.

Эти меры коснутся и кредитных договоров членов семей, супругов и тех, кто числится у военнослужащего на иждивении.

Депутат Госдумы Александр Аксёненко говорит, что законом теперь будет предусмотрена поддержка мобилизованных и в сфере ЖКХ.

- Вчера приняли небольшую меру поддержки: мобилизованных и членов их семей освободят от начисления пеней по просроченным платежам. Но более весомую меру нам только предстоит разработать: в планах добиться освобождения от уплаты сбора за капитальный ремонт семей военнослужащих, - уточнил депутат.

В конце поста депутат Госдумы от Новосибирской области уведомил подписчиков, что направил обращение в военную прокуратуру по всем сигналам, которые поступили ему в личку и касались нарушений во время частичной мобилизации.