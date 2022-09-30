В Новосибирске будут судить директора фирмы, похитившего при реконструкции насосной станции 62 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области директора фирмы обвиняют в мошенничестве. В отношении него обвинительное заключение утвердили в прокуратуре Чановского района.

– Следствие установило, что в 2018 компания в рамках муниципального контракта фирма выполняла работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль. Известно, что обвиняемый злоупотребил доверием заказчика. Он завысил объем выполненных работ, а часть использованного оборудования заменил на более дешевое. В результате этого директор получил 62 млн рублей. Деньги он похитил, – говорится в сообщении прокуратуры.

Руководитель фирмы вину в преступлении признал.

Уголовное дело в отношении руководителя компании по существу рассмотрят в Центральном районном суде Новосибирска.

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