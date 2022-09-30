Рассказываем про пробки в Новосибирске 30 сентября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 30 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Затруднено движение по Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по проезду Энергетиков, улицам Широкой, Станционной, Ватутина, Котовского и Станиславского. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и по проспекту Карла Маркса. Пробка сковала и Октябрьский мост.
На правом берегу заторы на Большевистской, Восход, Бориса Богаткова и Никитина.
Уровень пробок на утро 30 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 7-ми баллов.
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