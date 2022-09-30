В Новосибирске на улице Бориса Богаткова продлили ограничения движения транспорта

В Новосибирске продлили ограничение движения на Бориса Богаткова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске продлили сроки реконструкции теплосети по улице Бориса Богаткова. Транспорт будет объезжать ремонтные участки. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города.

– В связи с продлением сроков реконструкции теплосети по улице Бориса Богаткова, пассажирский транспорт будет работать по измененным схемам, – сообщили в мэрии.

Закрыт проезд по улице Бориса Богаткова от Воинской до Лескова, перекрыт проезд по Пролетарской на пересечении с Бориса Богаткова. Теплотрассу должны отремонтировать до 7 октября.

Автобусы № 6, № 39 и № 98 будут ходить по улицам Бориса Богаткова, Воинской, Никитина, Кирова, а затем по обычной схеме движения.

Автобус № 44 в прямом направлении проедет по улицам Бориса Богаткова, Воинской, Гурьевской, Кирова, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – Кирова, Бориса Богаткова, Ленинградская, Гурьевская и Воинская, далее – по действующей схеме.

Маршрутка № 18 в прямом направлении будет проезжать по Бориса Богаткова, Воинской, Гурьевской и Кирова, далее – по привычному маршруту. В обратном направлении – по улицам Кирова, Бориса Богаткова, Ленинградская, Гурьевская, Воинская, а затем по привычному маршруту.

Маршрутное такси № 42 в обоих направлениях будет идти по Бориса Богаткова, Воинской, Гурьевской и Кирова, дальше по существующей схеме.

Маршрутка № 51 в обоих направлениях пройдет через улицы Бориса Богаткова, Василия Старощука, Тополевую и Военную.

У троллейбуса № 10 конечной остановкой станет улица «Лазурная». Транспорт будет ходить по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова и Доватора.

Маршрут троллейбуса № 7 пройдет по улицам Станиславского, Титова, метро «Площадь Маркса», улице Восход, Октябрьской магистрали, Красному проспекту, разворачиваться будет на улице Державина в обоих направлениях.

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