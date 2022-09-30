Новосибирца, задолжавшего четверым детям 1,8 млн рублей алиментов, отправят на кладбище. Фото: УФССП по НСО.

Житель Новосибирска не платил алименты четверым детям и прятался от приставов. В общей сложности горе-отец задолжал ребятишкам 1,8 млн рублей. Работы и имущества у мужчины не было и нет, а по месту жительства он всегда отсутствовал. Оказалось, что алиментщик скрывался от ответственности в соседнем регионе, Алтае.

– Благодаря взаимодействию с полицией мужчину поместили в изолятор временного содержания ОМВД Горно-Алтайский. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о принудительном приводе должника, — сообщила врио начальника отделения УФССП по НСО Алина Завейборода.

На должника составили протокол за неуплату алиментов. Документы рассмотрел суд. Горе-отцу назначили 40 часов обязательных работ. Теперь алиментщика отправят облагораживать территорию Заельцовского кладбища или подметать тротуар в Центральном парке.

Пока со счет сибиряка списали ничтожную сумму – всего 2 тысяч рублей.

Если многодетный отец не одумается и не погасит долг, в отношении него возбудят уголовное дело. Тогда ему будет грозить более суровое наказание – вплоть до лишения свободы на срок до года.

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