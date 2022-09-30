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Общество30 сентября 2022 0:49

Новосибирца, задолжавшего четверым детям 1,8 млн рублей алиментов, отправят на кладбище

Ему нужно будет облагораживать там территорию
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирца, задолжавшего четверым детям 1,8 млн рублей алиментов, отправят на кладбище. Фото: УФССП по НСО.

Новосибирца, задолжавшего четверым детям 1,8 млн рублей алиментов, отправят на кладбище. Фото: УФССП по НСО.

Житель Новосибирска не платил алименты четверым детям и прятался от приставов. В общей сложности горе-отец задолжал ребятишкам 1,8 млн рублей. Работы и имущества у мужчины не было и нет, а по месту жительства он всегда отсутствовал. Оказалось, что алиментщик скрывался от ответственности в соседнем регионе, Алтае.

– Благодаря взаимодействию с полицией мужчину поместили в изолятор временного содержания ОМВД Горно-Алтайский. Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о принудительном приводе должника, — сообщила врио начальника отделения УФССП по НСО Алина Завейборода.

На должника составили протокол за неуплату алиментов. Документы рассмотрел суд. Горе-отцу назначили 40 часов обязательных работ. Теперь алиментщика отправят облагораживать территорию Заельцовского кладбища или подметать тротуар в Центральном парке.

Пока со счет сибиряка списали ничтожную сумму – всего 2 тысяч рублей.

Если многодетный отец не одумается и не погасит долг, в отношении него возбудят уголовное дело. Тогда ему будет грозить более суровое наказание – вплоть до лишения свободы на срок до года.

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