В Новосибирске школьница спасла енотовидную собаку, прятавшуюся на автомойке

Енотовидную собаку нашли на автомойке. Фото: Кадр из видео\предоставлено КП-Новосибирск очевидцами

В Новосибирске на автомойку в Советском районе попал весьма необычный гость — енотовидная собака. Испуганное животное пряталось там от своры местных дворняжек, пока его не заметили работники.

— Мне написал родственник, он владелец автомойки на улице Софийская, 12, о том, что местные собаки пригнали на мойку енота. Он был испуганный, прятался под машинами. Рабочие его временно разместили в одном из своих помещений. Я написала об этом объявление в соцсетях, сразу же отозвалась девушка, сообщила, что готова взять енота на передержку и найти ему потом хозяев, — рассказала КП-Новосибирск Ирина, начавшая поиски хозяев для зверька. — Само по себе животное было очень истощенным, искусанным клещами… Девушка повезла его в ветклинику, а я была на связи с ее мамой.

Как оказалось позже, найденыш, которого на автомойка прозвали «Ешей», оказался не енотом, а енотовидной собакой. Ветеринары сняли с него клещей, поставили капельницу и взяли анализы. А девушка, которая взялась лечить зверька, уже успела к нему очень привязаться.

— У меня дочери 16 лет, я ее отправила в магазин за кофе, а она вернулась домой с енотом. Повезла его в ветклинику за свой счет, за те деньги, что успела летом заработать… Нам там уже сказали, что лечение будет долгим и непростым, и выйдет нам минимум в десять тысяч. Животное очень слабое, истощенное, у него повреждена лапка. Сейчас он не ест и не пьет и главное — сделать все, чтобы он вообще выжил, — рассказали Ирине мама новоиспеченной хозяйки собаки.

Ветеринары также сообщили, что Еша — еще детеныш. Ему около 7-8 месяцев. Есть вероятность, что раньше он был домашним. Медики даже предполагают, что он был кастрирован.

— Дочь сказала, что никому его не отдаст и будет делать все, чтобы его выходить и оставить потом жить у нас. Завтра снова поедем в клинику и будем надеяться, что все будет хорошо, — добавила сибирячка.

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