В Новосибирске владелец цветочного салона задолжал сотрудникам 100 тысяч рублей

Долг накопился на сумму более 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске руководство цветочного салона не платило зарплату двум сотрудникам и отказалось оформлять их по трудовому договору. Долг накопился на сумму более 100 тысяч рублей. Разбиралась в ситуации прокуратура.

— В сентябре мы провели проверку в одном из цветочных салонов города. Было установлено, что работодатель нарушил закон и не заключил договор с двумя работниками, а также не выплатил им зарплату, — рассказал в эфире Радио КП-Новосибирск прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский. — Позже работодатель стал отрицать, что эти люди у него работали и утверждал, что они, якобы, проходили стажировку. Причем, один из работников был несовершеннолетним. Сотрудники обратились в прокуратуру, мы начали проверку, нашли тех, кто сотрудничал с этим салоном — курьеров, заказчиков, которые смогли подтвердить нам, что эти люди на самом деле именно работали в салоне.

Тогда в отношении руководство цветочного возбудили административное дело за уклонение от оформления трудового договора. В суд в интересах сотрудников передали два иска о признании отношений трудовыми и о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 100 тысяч.

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