В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 29 сентября в Дзержинском районе.

— 49-летний водитель автомобиля hyundai solaris ехал по улице Есенина, поворачивая налево в сторону улицы Доватора. Напротив дома № 39 на улице Есенина он сбил 14-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего подростка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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