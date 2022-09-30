Погода в Новосибирске на 30 сентября 2022 года: снегопад не заканчивается

Погода в Новосибирске на 30 сентября 2022 года: сегодня будет такой же обильный снегопад, как и вчера, а температура достигнет почти нуля градусов

— Ночью температура упадет до 0…-2, днем будет +1…+3. Ночью облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег, днем — с дождем. В отдельных районах отложение снега. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…-5 градусов. Днем температура составит 0…+5 градусов, обильный мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер