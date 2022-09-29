Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили вопрос строительства объектов в рамках ГЧП

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили с правительством вопрос строительства объектов в рамках ГЧП. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области вместе с правительством обсудили на сессии вопросы о реализации соглашений государственно-частного партнерства (концессий) на территории региона.

Министр экономического развития Лев Решетников рассказал о промежуточных итогах реализации концессий в регионе и о текущем состоянии строительства объектов. Так, достроить мост в Новосибирске планируется до конца 2023 года. Период проектирования и строительства в семи поликлиник продлен до 2024 года, готовность только трех из них приближается к 40%. Проект создания инфекционной больницы, как и семи поликлиник, существенно подорожал, построить больницу планируется осенью 2023 года. Ведется проектирование шести школ в Новосибирске, поликлиники в районе ОбьГЭС.

Депутаты сообщили о том, что сроки сдачи объектов, строящихся в рамках государственно-частного партнерства уже не раз переносились, что приносит людям немало неудобств. Но бюджетные средства на это продолжают расходоваться.

При этом, как резюмировал позже председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты изначально не были против механизма концессий.

— Напомню: всех, в принципе устраивал и механизм ГЧП, и концессий — перед тем скачком, который произошел по всей линейке стройматериалов, строительных работ. Нужно было это объяснить друг другу. Сейчас ищем пути удешевления проекта по семи поликлиникам — есть статьи дорогие, такие, как стройнадзор. Может, варианты будут найдены по снижению стоимости оборудования. В сегодняшней ситуации важно рационально планировать расходы бюджета! Уверен, мы найдем компромисс. В этом зале всегда принимаются взвешенные решения, — сказал Андрей Шимкив.

Сессия приняла информацию к сведению. Депутаты продолжат работу на заседаниях комитетов и рабочих групп: стоимость оборудования поликлиник обсудят с Министерством здравоохранения, соблюдение сроков реализации проектов — с Министерством экономического развития.

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