В Новосибирске мужчина сломал камеру в подъезде жилого дома

Жители дома № 18 на улице Одоевского пожаловались на мужчину, сломавшего камеру наблюдения у них в подъезде. Фото: Кадр из видео\предоставлено жителями дома

Жители дома № 18 на улице Одоевского пожаловались на мужчину, сломавшего камеру наблюдения у них в подъезде. По словам новосибирцев, сам хулиган в их доме не проживает и в подъезд зашел случайно.

— Произошло все 19 сентября. Мужчина зашел в подъезд вслед за девушкой, сам он здесь не живет. Поднялся куда-то на лифте, потом спустился вниз, увидел камеру и просто ее свернул, — рассказали КП-Новосибирск домочадцы.

Сибиряки написали по этому факту заявление в полицию.

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