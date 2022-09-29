Опубликован календарь предпринимателя: налоги, платежи и отчетность в октябре 2022 года

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До 5 октября:

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж (ЕНП);

• ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

До 17 октября ИП и организации, привлекающие работников:

• уплачивают страховые взносы за работников за сентябрь:

• в налоговую - на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

• в Фонд социального страхования (ФСС) - взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

До 20 октября импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплатить НДС и акцизы за сентябрь и представить в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 25 октября:

• самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за сентябрь;

• организации и ИП на УСН уплачивают авансовый платеж за 9 месяцев;

• организации и ИП на ОСН уплачивают НДС за III квартал (1/3 часть суммы налога) и сдают по нему декларацию;

• ИП на ОСН уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за себя за 9 месяцев.

До 28 октября организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (первый за IV квартал и за 9 месяцев/за сентябрь) и сдают декларацию по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев/за сентябрь.

До 31 октября:

• организации уплачивают авансовые платежи за III квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, по земельному и транспортному налогу;

• организации на УСН из отраслей, которым была предоставлена отсрочка на полгода по постановлению Правительства России от 30.03.2022 № 512, уплачивают 1/6 часть налога по УСН за 2021 год.

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