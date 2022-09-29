В Новосибирске 29 сентября выпала снежная крупа

В Новосибирске 29 сентября 2022 года выпала снежная крупа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 29 сентября 2022 года выпала снежная крупа. Под вечер в городе началась метель, а дороги встали в пробках.
Снежные крупинки — маленькие шарики из слипшихся снежинок — могли увидеть жители центра. А в остальных районах ближе к вечеру начался обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем будет сопровождать будни новосибирцев еще на протяжении как минимум двух дней. Но погода при этом будет достаточно теплой: в районе +1…+5 градусов.
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