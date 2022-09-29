Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив отреагировал на желание Панферова участвовать в спецоперации. Фото: Единая Россия
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал желание Андрея Панферова принять участие в спецоперации на Украине. Свою позицию он высказал в разговоре с журналистами.
Напомним, некоторое время назад вице-спикер Новосибирского Заксобрания подал рапорт для участия в СВО. Теперь он ждет решения из военкомата.
− Вопрос секретный. Но такого, как Панферов, сложно удержать. Я думаю, что он будет достойно защищать нашу Родину – как он это делал и в других кампаниях, − отметил Андрей Шимкив.
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