Председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив отреагировал на желание Панферова участвовать в спецоперации. Фото: Единая Россия

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал желание Андрея Панферова принять участие в спецоперации на Украине. Свою позицию он высказал в разговоре с журналистами.

Напомним, некоторое время назад вице-спикер Новосибирского Заксобрания подал рапорт для участия в СВО. Теперь он ждет решения из военкомата.

− Вопрос секретный. Но такого, как Панферов, сложно удержать. Я думаю, что он будет достойно защищать нашу Родину – как он это делал и в других кампаниях, − отметил Андрей Шимкив.

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