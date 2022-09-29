В Новосибирской области женщина, помогавшая пенсионерке по хозяйству, украла у бабушки 278 тысяч рублей

Дело рассматривалось в районном суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области женщина украла у пенсионерки 278 тысяч рублей. Дело воровки рассматривали в Барабинском районном суде.

- Женщина приходила к пенсионерке помогать по хозяйству. Она обнаружила под матрасом кошелек с деньгами. Злоумышленница брала оттуда постепенно, постоянно разные суммы. Деньги тратила на свое усмотрение, - говорится в приговоре.

Было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная в крупном размере. За содеянное суд назначил сибирячке год условно.

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