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Общество29 сентября 2022 12:03

В Новосибирской области волонтеры составили список необходимых посылок для солдат на СВО

Собрать посылку для них могут все желающие
Галина СИМОНОВА
Собрать посылку может любой желающий.

Собрать посылку может любой желающий.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области волонтеры движения «Журавлик» в рамках акции «Подарок бойцу» подготовили список с вещами, которые можно собрать в посылку для солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

В него входят некоторые продукты, вещи и медикаменты. Волонтеры также предлагают отправлять письма для военнослужащих.

Принести посылки можно в ГДК Бердска на улице Ленина, 31 с 9 утра до девяти вечера и в доме № 50 на улице Ленина в Новосибирске.

Список продуктов, которые можно отправить солдатам:

Список продуктов, которые можно отправить солдатам:

1. Продукты быстрого приготовления

2. Шоколад и сладости

3. Орехи и сухофрукты

4. Сгущенку и варенье в мягкой упаковке

Список необходимых медикаментов:

1. Жгуты и турникеты

2. Йод и зеленка

3. Влажные салфетки и одноразовые полотенца

4. Марлевые бинты и пластыри

5. Крем-мазь от ожогов и ранозаживляющий гель

6. Перекись водорода

7. Детский крем

8. Термоодеяло

Какие вещи можно найти в туристических магазинах:

1. Газовые горелки

2. Термосы

3. Фонарики с запасом батареек

4. Налобные фонарики

5. Туристические сиденья

6. Туристический коврик

7. Дождевики

8. Спальные мешки

9. Стельки

Что можно отправить из одежды:

1. Термобелье

2. Резиновые сапоги

3. Берцы

4. Нательное белье

5. Термоноски

6. Флисовые костюмы

7. Шапки темного цвета

8. Перчатки

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