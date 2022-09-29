В Новосибирской области волонтеры составили список необходимых посылок для солдат на СВО

Собрать посылку может любой желающий.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирской области волонтеры движения «Журавлик» в рамках акции «Подарок бойцу» подготовили список с вещами, которые можно собрать в посылку для солдат, участвующих в спецоперации на Украине.
В него входят некоторые продукты, вещи и медикаменты. Волонтеры также предлагают отправлять письма для военнослужащих.
Принести посылки можно в ГДК Бердска на улице Ленина, 31 с 9 утра до девяти вечера и в доме № 50 на улице Ленина в Новосибирске.
Список продуктов, которые можно отправить солдатам:
Список продуктов, которые можно отправить солдатам:
1. Продукты быстрого приготовления
2. Шоколад и сладости
3. Орехи и сухофрукты
4. Сгущенку и варенье в мягкой упаковке
Список необходимых медикаментов:
1. Жгуты и турникеты
2. Йод и зеленка
3. Влажные салфетки и одноразовые полотенца
4. Марлевые бинты и пластыри
5. Крем-мазь от ожогов и ранозаживляющий гель
6. Перекись водорода
7. Детский крем
8. Термоодеяло
Какие вещи можно найти в туристических магазинах:
1. Газовые горелки
2. Термосы
3. Фонарики с запасом батареек
4. Налобные фонарики
5. Туристические сиденья
6. Туристический коврик
7. Дождевики
8. Спальные мешки
9. Стельки
Что можно отправить из одежды:
1. Термобелье
2. Резиновые сапоги
3. Берцы
4. Нательное белье
5. Термоноски
6. Флисовые костюмы
7. Шапки темного цвета
8. Перчатки
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