В Новосибирской области волонтеры составили список необходимых посылок для солдат на СВО

Собрать посылку может любой желающий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области волонтеры движения «Журавлик» в рамках акции «Подарок бойцу» подготовили список с вещами, которые можно собрать в посылку для солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

В него входят некоторые продукты, вещи и медикаменты. Волонтеры также предлагают отправлять письма для военнослужащих.

Принести посылки можно в ГДК Бердска на улице Ленина, 31 с 9 утра до девяти вечера и в доме № 50 на улице Ленина в Новосибирске.

Список продуктов, которые можно отправить солдатам:

Список продуктов, которые можно отправить солдатам:

1. Продукты быстрого приготовления

2. Шоколад и сладости

3. Орехи и сухофрукты

4. Сгущенку и варенье в мягкой упаковке

Список необходимых медикаментов:

1. Жгуты и турникеты

2. Йод и зеленка

3. Влажные салфетки и одноразовые полотенца

4. Марлевые бинты и пластыри

5. Крем-мазь от ожогов и ранозаживляющий гель

6. Перекись водорода

7. Детский крем

8. Термоодеяло

Какие вещи можно найти в туристических магазинах:

1. Газовые горелки

2. Термосы

3. Фонарики с запасом батареек

4. Налобные фонарики

5. Туристические сиденья

6. Туристический коврик

7. Дождевики

8. Спальные мешки

9. Стельки

Что можно отправить из одежды:

1. Термобелье

2. Резиновые сапоги

3. Берцы

4. Нательное белье

5. Термоноски

6. Флисовые костюмы

7. Шапки темного цвета

8. Перчатки

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber