В Новосибирске подростки угнали машину и продали ее через сайт объявлений

В Калининском районе Новосибирска двое 17-летних подростков угнали автомобиль «ВАЗ 2104».
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Калининском районе Новосибирска двое 17-летних подростков угнали автомобиль «ВАЗ 2104». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сообщение об угоне поступило в полицию 27 сентября. По словам владельца, машина стояла у дома по улице Богдана Хмельницкого.
В итоге стражи правопорядка установили и задержали подозреваемых. Выяснилось, что подростки проживают в Дзержинском районе Новосибирска. Ранее их не привлекали к уголовной ответственности.
Как рассказали в МВД, новосибирцы проникли в машину, вскрыли замок зажигания и уехали. Затем подростки продали автомобиль через сайт объявлений. Вырученные средства они потратили на личные нужды.
− Полицейские обнаружили и изъяли автомобиль, в ближайшее время он будет возвращен владельцу, − сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». На период расследования фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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