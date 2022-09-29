В Новосибирске подростки угнали машину и продали ее через сайт объявлений

В Калининском районе Новосибирска двое 17-летних подростков угнали автомобиль «ВАЗ 2104». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининском районе Новосибирска двое 17-летних подростков угнали автомобиль «ВАЗ 2104». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщение об угоне поступило в полицию 27 сентября. По словам владельца, машина стояла у дома по улице Богдана Хмельницкого.

В итоге стражи правопорядка установили и задержали подозреваемых. Выяснилось, что подростки проживают в Дзержинском районе Новосибирска. Ранее их не привлекали к уголовной ответственности.

Как рассказали в МВД, новосибирцы проникли в машину, вскрыли замок зажигания и уехали. Затем подростки продали автомобиль через сайт объявлений. Вырученные средства они потратили на личные нужды.

− Полицейские обнаружили и изъяли автомобиль, в ближайшее время он будет возвращен владельцу, − сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». На период расследования фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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