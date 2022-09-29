Новосибирский омбудсмен по правам человека открыл горячую линию по вопросам мобилизации

В аппарате уполномоченного по правам человека в Новосибирской области открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В аппарате уполномоченного по правам человека в Новосибирской области открыли горячую линию, куда сибиряки смогут обратиться с вопросами о нарушениях при проведении частичной мобилизации.

Звонить туда можно в будние дни с девяти утра до пяти вечера (с перерывом с часу до двух) по номеру телефона 8 (383) 238-76-71. Кроме того, направить свое обращение можно также на почту pochta-upch@nso. Ru или оставить обращение на сайте.

В обращении необходимо указать ФИО мобилизованного, дату его рождения, состав — рядовой или офицерский, а также данные о службе в ВС РФ и дату призыва. Еще нужно будет сообщить, где сейчас находится мобилизованный и пояснить причины, по которым он не может быть призван. Нужно будет также оставить свои контакты для обратной связи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что горячую линию по вопросам мобилизации открыл новосибирский военкомат — 8 (383) 231-06-88. Обратиться с этими вопросами можно также по номеру горячей линии 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкомат Новосибирской области запустил горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Об этом сообщили в региональном правительстве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber