В Росприроднадзоре отреагировали на жалобы новосибирцев о загрязнении Оби

В Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора прокомментировали информацию о загрязнении Оби. Фото: стоп-кадр из видео Юлии Ефремовой

В Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора прокомментировали информацию о загрязнении Оби. Ранее один из местных жителей Новосибирска снял на видео серо-коричневую пену, покрывшую водоем.

Мужчина плыл на лодке и демонстрировал плохое качество воды. Он предположил, что это отходы канализации.

КП-Новосибирск направила официальный запрос в Росприроднадзор и получила ответ.

Как рассказали в Управлении, 23 сентября оперативному дежурному ЕДДС Бердска поступила информация от оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по НСО об образовании пены в акватории Новосибирского водохранилища. Пену обнаружили в районе моста через Бердский залив.

Спустя некоторое время сотрудники МУП «Управление гражданской обороны города Бердска» совместно с оперативной дежурной сменой Бердского поисково-спасательного отряда обследовали территорию.

− На проверенной территории следов пены не обнаружено. По данным лаборатории МУП «Комбинат бытовых услуг», параметры и характеристики воды в акватории Новосибирского водохранилища на момент поступления информации не изменялись. Нарушений в состоянии воды не фиксировалось, − сообщили КП-Новосибирск в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

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