В Новосибирске из-за снегопада образовались очереди на шиномонтажках

В Новосибирске конец сентября удивил горожан по-настоящему зимней погодой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске конец сентября удивил горожан по-настоящему зимней погодой. 28 числа в городе выпал первый снег, а 29 — началась настоящая метель, из-за которой улицы встали в пробках.

Автомобилисты, взволнованные погодными изменениями, ринулись на СТО, чтобы поменять резину. Мы спросили руководителя «Федерации автовладельцев России» (ФАР) в Новосибирской области Вячеслава Ашуркова, имеет ли это смысл.

— В ближайшие дни снова обещают теплую погоду, поэтому спешить менять резину на зимнюю не стоит. По крайней мере, на шипованную точно. Будет жалко сцарапывать шипы об асфальт. Только если сменить на нешипованную зимнюю резину или на всесезонную, — пояснил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Окончательно переходить на зимнюю резину в наших широтах, по словам эксперта, следует примерно к середине-концу октября.

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