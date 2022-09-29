Сессию Горсовета Бердска покинули 10 депутатов

Десять депутатов покинули сессию Горсовета Бердска. Фото: Сибкрай
Десять депутатов покинули сессию Горсовета Бердска. Из-за этого сессию пришлось закрыть, пишет «Сибкрай».
Причиной стали разногласия по поводу изменений в регламент. В знак протеста некоторые народные избранники покинули зал.
Депутаты заявили, что поправки дают привилегии спикеру Горсовета и одной из фракций. Якобы их мнение не хотят учитывать.
Было принято решение закрыть сессию. Дело в том, что для кворума нужны 18 человек. В итоге в зале остались 14 депутатов.
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