Метель в Новосибирске 29 сентября 2022: город встал в пробках

Метель в Новосибирске 29 сентября 2022 началась ближе к вечеру. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Метель в Новосибирске 29 сентября 2022 началась ближе к вечеру. Небольшой снегопад быстро превратился в настоящую бурю. Дома из окна перестало быть видно из-за снежной завесы, а на дорогах тут же образовались пробки.

Согласно данным портала Яндекс. Карты пробки на улицах города составляют 4 балла. Сильнее всего движение загружено в центре, в районе Красного проспекта и прилегающих к нему улиц.

По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем будет ожидать новосибирцев еще как минимум на протяжении двух дней — 30 сентября и 1 октября.

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