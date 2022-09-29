Метель в Новосибирске 29 сентября 2022: город встал в пробках

Метель в Новосибирске 29 сентября 2022 началась ближе к вечеру.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Метель в Новосибирске 29 сентября 2022 началась ближе к вечеру. Небольшой снегопад быстро превратился в настоящую бурю. Дома из окна перестало быть видно из-за снежной завесы, а на дорогах тут же образовались пробки.
Согласно данным портала Яндекс. Карты пробки на улицах города составляют 4 балла. Сильнее всего движение загружено в центре, в районе Красного проспекта и прилегающих к нему улиц.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег с дождем будет ожидать новосибирцев еще как минимум на протяжении двух дней — 30 сентября и 1 октября.
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