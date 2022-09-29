Новосибирские хирурги установили пенсионерке с разрушенным суставом 3D-имплант. Фото: пресс-служба НИИТО.

В Новосибирске хирурги НИИТО выполнили сложнейшую операцию 67-летней пенсионерке. У женщины был разрушен плечевой сустав, она мучилась от боли. Чтобы помочь, врачи установили сибирячке 3D-имплант. Его создали специально для неё.

Проблемы с плечом у женщины начались еще в 2014 году. Уже тогда появились сильные боли, пропала подвижность. Через несколько лет жительнице Новосибирска поставили диагноз – ревматоидный артрит. Затем состояние сибирячки усугубил ковид. Врачи, к которым обратилась женщина, заверили, что у нее буквально растворилось полплеча. В связи с чем, установить ей стандартный протез не представлялось возможным. Тогда пенсионерка обратилась в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Именно там ей предложили альтернативу – 3D-имплант.

– У этой пациентки, в частности, была в значительной степени утрачена костная ткань лопатки, и в результате установить ей стандартный эндопротез было технически невозможно. Единственная возможность помочь пациентке была только в изготовлении индивидуального импланта, – объяснил хирург, к.м.н. Сергей Чорний.

Известно, что 67-летняя женщина стала первой пациенткой института, которой предложили индивидуальный имплантат плечевого сустава. В пресс-службе НИИТО пояснили, что изготовление импланта заняло около 4-х месяцев. Длительное ожидание было не напрасным. Операция прошла успешно. Через неделю пациентку выписали из больницы. У женщины пока есть небольшие боль и дискомфорт. Однако это нормально после вмешательства. Избавиться от неприятных ощущений ей поможет реабилитация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber