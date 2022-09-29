В Новосибирской области депутаты одобрили запрет на продажу энергетиков детям

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям одобрили в Новосибирской области. Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Новосибирской области одобрили законопроект, запрещающий продавать энергетики лицам младше 18 лет. Этот вопрос подняли на 25-той сессии Законодательного Собрания в четверг, 29 сентября.

С докладом о вреде энергетиков выступила зампредседателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских. По ее словам, в энергетиках содержится большое количество кофеина и таурина. Эти компоненты могут негативно повлиять на состояние здоровья несовершеннолетних.

Депутаты согласились с Еленой Спасских. Законопроект приняли в первом чтении. На втором чтении его рассмотрят более детально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber