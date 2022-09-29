Грузовой поезд насмерть сбил 55-летнюю женщину на путях под Новосибирском

Женщина погибла под колесами поезда. Фото: Инцидент Новосибирск.

Утром в четверг, 29 сентября, под колесами грузового поезда погибла 55-летняя пассажирка на станции Краснозерское. Жуткий кадр прислали очевидцы в группу «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина переходила пути по пешеходному настилу, чтобы сесть в поезд, но не заметила движущийся на нее состав.

– Машинист применил экстренное торможение, но, к сожалению, трагедии избежать не удалось. Тормозной путь составил около 700 метров. И на все 700 метров раскидало ее останки, – сообщил свидетель ЧП.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

– Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законов в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, – уточнила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

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