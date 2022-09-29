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Общество29 сентября 2022 8:55

Дороги Новосибирской области начали обрабатывать от гололеда

Противогололедную обработку провели на участках нескольких федеральных трасс
Анастасия ХРОМЫХ
Несколько дорог Новосибирской области обработали от гололеда.

Несколько дорог Новосибирской области обработали от гололеда.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несколько дорог Новосибирской области обработали от гололеда. Об этом сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, ночью и днем 30 сентября на территории Новосибирской области установятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер. На дорогах может образоваться гололедица.

Противогололедную обработку провели на участках некоторых федеральных трасс. Среди них − Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и Северный обход Новосибирска.

Автомобилистам порекомендовали заменить летние шины на зимние. Также их призвали быть максимально внимательными.

− Просим соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, − отметили в публикации.

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