Дороги Новосибирской области начали обрабатывать от гололеда

Несколько дорог Новосибирской области обработали от гололеда. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несколько дорог Новосибирской области обработали от гололеда. Об этом сообщили в ФКУ «Сибуправтодор».

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, ночью и днем 30 сентября на территории Новосибирской области установятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер. На дорогах может образоваться гололедица.

Противогололедную обработку провели на участках некоторых федеральных трасс. Среди них − Р-254 «Иртыш» в Татарском районе, Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе и Северный обход Новосибирска.

Автомобилистам порекомендовали заменить летние шины на зимние. Также их призвали быть максимально внимательными.

− Просим соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, − отметили в публикации.

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