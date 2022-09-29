Пьяная новосибирская школьница сымитировала обморок, чтобы не платить за такси

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

28 сентября примерно в 22.30 бойцы 76-го экипажа ГБР, находившиеся в служебном автомобиле на улице Громова, увидели пробегающую мимо них девушку и догоняющего ее мужчину. Тут же к ним подошла другая девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что водитель такси не выпускал их с подружкой из автомобиля, а когда одной из них удалось вырваться, погнался за ней.

Поймавший девушку таксист тем временем возвращался с добычей к машине, и «гвардейцы» остановили его. Мужчина рассказал свою версию произошедшего: девочки не оплатили поездку на сумму 250 рублей и пытались сбежать.

Не сумев доказать оплату проезда и путаясь в ответах, девчонки признались, что денег у них нет.

А затем, видимо, чтобы вызвать сострадание и жалость, одна из девочек сымитировала падение в обморок - аккуратно, чтобы не удариться, она сначала присела на колени, а потом легла на асфальт и закрыла глаза. Бойцы ГБР тут же вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Как и предполагалось, медицинская помощь симулянтке не требовалась, зато выяснилось, что обе девочки находятся в состоянии алкогольного опьянения и что одной из них 15 лет, другой - 17.

Поняв, что таланты актрисы дальше будут оценивать уже в отделе полиции, одна из девочек позвонила своей бабушке. Та дистанционно оплатила поездку и приказала внучке с подружкой немедленно идти домой. На этом представление благополучно завершилось.