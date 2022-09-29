Под Новосибирском птицефабрика нанесла ущерб почве на 550 миллионов рублей

Новосибирская птицефабрика загрязнила почву нитратами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская птицефабрика «Ново-Барышевская» загрязнила почву нитратами. Ущерб составил практически 550 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства об охране земель. Вместе со специалистами областного Управления Россельхознадзора они осмотрели земельные участки и сделали пробы почвы.

Лабораторные исследования показали, что в почве птицефабрики в полтора-два раза превышена предельно-допустимая концентрация нитратов.

Также нарушения выявили на земельном участке, используемом ОАО «Черепановский завод строительных материалов». Предприятие сняло и переместило плодородный слой почвы и нижележащие слои. Это причинило вред на сумму более 43 миллионов рублей.

− Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые признаны обоснованными. К дисциплинарной ответственности привлекли 32 должностных лица, − отметили в прокуратуре.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 8.6 КоАП (порча земель). Юридическим лицам выписали штрафы.

Разработаны проекты рекультивации испорченных земель. Их направили на согласование в Россельхознадзор.

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