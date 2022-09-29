В двух районах Новосибирской области разрешили отстрел животных из-за опасного заболевания. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Новосибирской области в двух районах выявили вспышки трихинеллеза. Известно, что болезнь опасна и для людей. В связи с чем, в Сузуне на территории Шипуновского сельсовета и в Коченево, на территории Овчинниковского сельсовета, объявили карантин. Информация об этом появилась на сайте Минприроды Новосибирской области.

Для ликвидации очагов трихинеллеза в Сузунском районе Новосибирской области разрешили отстрелить 8 особей лисицы, 60 особей барсука, 7 особей лесной куницы.

– Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов с 27 сентября 2022 по 27.09.2023 года в соответствии с Приказом № 504, – говорится в документе, опубликованном на сайте Минприроды.

В Коченевском районе Новосибирской области разрешили отстрелить 173 особи кабана, 8 особей бурого медведя, 19 особей лисицы, 28 особей рыси, 70 барсуков и 18 соболей.

– Разрешенные орудия охоты: огнестрельное охотничье оружие, самоловы, – уточнили в документе.

В Минприроды уточнили, что регулировать численность охотничьих ресурсов нужно, чтобы предотвратить угрозу здоровью людей, а также объектам животного мира и их среде обитания.

В документе также сказано, что все добытые туши нужно подвергать трихинеллоскопии – исследованию мяса на трихинеллез.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber