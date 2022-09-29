На Восточном обходе Новосибирска уложили 8,5 километра дороги

В Новосибирске уложили 8,5 километра дороги на Восточном обходе. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»
В Новосибирске уложили 8,5 километра дороги на Восточном обходе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
Как отметили в публикации, план по цементобетонному покрытию перевыполнили. Изначально в 2022 году собирались отремонтировать на два километра меньше.
На данный момент цементобетонную смесь укладывают на съездах транспортной развязки на пересечении с автодорогой К19-р. Движение через путепровод открыли в августе.
− Цементобетонную смесь укладывают слоем в 24 сантиметра, общая высота дорожной одежды составляет более метра, − уточнили в «Сибуправтодоре».
В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни завершат работы по укладке цементобетона. Дорожники продолжат монтировать искусственные сооружения и проводить земельные работы и зимой.
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