В Новосибирске обрызганный прохожий кинул бутылку во внедорожник и заплатил за это 136 тысяч рублей

Прохожего обрызгали из лужи, в ответ он кинул бутылку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске прохожий бросил бутылку во внедорожник и чуть не попал в колонию. Инцидент случился днем 5 апреля 2022 года на улице Лобова.

В тот день 38-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Nissan Juke по улице Лобова, когда в ее автомобиль прилетела бутылка. Она разбила стекло машины. Женщина остановилась и вызвала полицию.

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который кинул бутылку. Женщина заявила ущерб в 136 тысяч рублей, а следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

- Обвиняемый пояснил, что его обрызгали из лужи, в ответна это он кинул бутылку. Гражданин ранее не был судим, работал начальником отдела в авиакомпании, воспитывает ребенка, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова. – Обвиняемый полностью признал вину, написал явку с повинной и возместил ущерб. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

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