В Новосибирской области мобилизованные начали проходить боевую подготовку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан стартовали в Новосибирской области. В числе призывников – граждане из нескольких сибирских регионов. Начались подготовительные занятия в пункте формирования. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Известно, что проводят занятия по всем дисциплинам боевой подготовки. Речь идет о тактико-специальной, специальной подготовках, устройстве технических средств разведки, минно-взрывном деле, военной типографии и т.д. Руководят занятиями опытные военнослужащие.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО, мобилизованные граждане будут также отрабатывать нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия. Также они приступят к выполнению нормативов по метанию гранат.

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