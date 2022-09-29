В Новосибирске пассажирки автобуса простили водителя за переломы в ДТП на Трикотажной

Автобус влетел в столб. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске суд прекратил дело водителя «ГАЗели» за переломы пассажиров автобуса №18. ДТП случилось 5 августа 2022 года возле дома на улице Трикотажной, 31.

По данным ГИБДД, 36-летний водитель «ГАЗели»-рефрижератора при развороте столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». От удара автобус выехал на обочину и столкнулся со столбом.

В результате три женщины получили тяжелые травмы: одна сломала ногу, другая руку, а третья попала в больницу с переломом носа. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью. Водитель «ГАЗели» сразу признал вину и написал явку с повинной.

Мужчина - многодетный отец, он приехал в Новосибирск из Кузбасса в командировку. Более 10 лет сибиряк работал водителем, ранее не был судим.

- Подсудимый выплатил потерпевшим заявленные суммы: 300 тысяч, 250 тысяч и 100 тысяч рублей. Потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, и суд его удовлетворил. Решение суда может быть обжаловано, – сообщила КП-Новосибирск старший помощники прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске автобус с пассажирами столкнулся с «Газелью» и врезался в столб

На месте аварии работают «скорая» и полиция (подробнее)

«Четыре женщины в больнице»: в ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с автобусом и «Газелью» в Новосибирске

На месте ЧП работает полиция (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber