В Новосибирске за 1,2 миллиона отремонтируют кабинет министра юстиции

В Новосибирске отремонтируют кабинет министра юстиции за 1,2 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кабинет министра юстиции Новосибирской области будут ремонтировать. На работы выделили 1,2 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен 8 сентября. Его разместило ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Начальная цена контракта составила 1 412 442 рубля.

Кабинет располагается по адресу Красный проспект, 18.

− При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, − отметили в проекте контракта.

Итоги аукциона подвели 20 сентября. Всего было два участника. Победителем стал участник, предложивший выполнить ремонт за 1,2 миллиона рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что кабинет руководителя в здании правительства Новосибирской области отремонтируют за 1,4 миллиона рублей.

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