В Новосибирске работникам банкротящегося завода выплатили 3 млн рублей долга по зарплате. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске работники банкротящегося завода «Стиллайн» добились долгожданных выплат по зарплате. Долг перед сотрудниками превысил 3 миллиона рублей. Известно, что зарплату им не платили с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Исполнение трудового законодательства проверили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

– Конкурсного управляющего привлекли к административной ответственности за невыплату зарплат. В интересах работников в суд подали заявления о выдаче судебных приказов, – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Арбитражный суд рассмотрел дело о банкротстве и снял обеспечительные меры с имущества завода. Это позволило часть вещей реализовать на торгах. А вырученные деньги направить на выплату задолженности по зарплате.

Долг перед работниками завода был полностью погашен.

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