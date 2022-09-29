Новосибирские мороженщики организуют эффективное производство благодаря нацпроекту

Фото: АИР НСО

Именно такие цели компания ставит перед собой в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда».

Компания «Гроспирон» стала уже третьим производителем мороженного, который вошел в национальный проект «Производительность труда». Для создания пилотного потока компания выбрала линию по производству мороженого в брикетах. Брикет – один из самых востребованных продуктов компании на рынке. В потоке по выпуску данной продукции работают 64 сотрудника.

– Линия по производству брикетов – одна из самых загруженных на нашем производстве, кроме того, загрузка значительно повышается в летний сезон. В рамках нацпроекта мы рассчитываем получить экспертную оценку наших производственных процессов, повысить квалификацию сотрудников и получить слаженную работу без суеты вне зависимости от нагрузки. Кроме того, мы планируем отработать технологию по снижению времени производства и брака, а также увеличить выработку, – говорит управляющий ООО ФМ «Гроспирон» Константин Мальчиков.

С помощью инструментов бережливого производства сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР НСО выстроят слаженный процесс работы, поднимут скорость и эффективность производства.

Сейчас участниками нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области стали уже 69 новосибирских компаний. Часть из них работает в пищевой промышленности: занимается производством мороженого, молочных продуктов, мяса птицы и КРС, переработкой рыбы, выращиванием овощей. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

СПРАВКА «КП»

Фабрика мороженого «Гроспирон» – российский производитель мороженого. В настоящее время работают 10 производственных линий по выпуску мороженого в стаканчиках, рожках, брикетах, ведерках, эскимо, а также вафельный цех выпускает вафельные стаканчики. Продукция ООО ФМ «Гроспирон» продается практически по всей России, экспортируется в Казахстан, Китай, Монголию, Узбекистан.