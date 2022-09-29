В Новосибирске иномарка столкнулась с грузовиком. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 29 сентября, на улице Бородина жёстко столкнулись легковушка и грузовик. Очевидцы рассказали об аварии в соцсети.

– ДТП произошло рядом с домом № 53. Седан Kia Rio выезжал со второстепенной дороги и не пропустил грузовичок Toyota ToyoAce, – уточнили в паблике «АСТ-54».

Известно, в результате ДТП никто не пострадал. Только вот сами машины получили заметные повреждения. Также авария затруднила проезд на данном участке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber