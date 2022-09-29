В Новосибирске иномарка столкнулась с грузовиком. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 29 сентября, на улице Бородина жёстко столкнулись легковушка и грузовик. Очевидцы рассказали об аварии в соцсети.
– ДТП произошло рядом с домом № 53. Седан Kia Rio выезжал со второстепенной дороги и не пропустил грузовичок Toyota ToyoAce, – уточнили в паблике «АСТ-54».
Известно, в результате ДТП никто не пострадал. Только вот сами машины получили заметные повреждения. Также авария затруднила проезд на данном участке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер