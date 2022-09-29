Полицейские задержали двух новосибирцев, которые украли продукты в магазине и попали в аварию

Двух воров задержали в Новосибирске. Фото: стоп-кадр / ГУ МВД РФ по НСО.
В Новосибирске задержали двух воров, которые украли продукты в магазине и хотели сбежать, но попали в ДТП. Инцидент произошел 26 сентября на улице Владимировской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.
Одного из них, 35-летнего хулигана, задержали работники магазина и передали полицейским прибывшим сотрудникам полиции, второму удалось скрыться в неизвестном направлении. Второго – 26-летнего жителя Ленинского района – смогли найти позже по записям с камер видеонаблюдения.
Уголовное дело возбудили по статье о грабеже. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 4 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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