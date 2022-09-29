В Новосибирске мужчина с приступом эпилепсии заблокировал межкомнатную дверь.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Калининском районе Новосибирска у мужчины случился приступ эпилепсии. Он упал и телом заблокировал межкомнатную дверь. Родственники вызвали спасателей.
– Специалисты прибыли на улицу Новочеркасскую и обеспечили доступ в помещение, где находился мужчина – говорится в сводке МАСС.
Мужчину 1977 года рождения передали бригаде медиков.
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