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Общество29 сентября 2022 4:28

В Новосибирске мужчина с приступом эпилепсии заблокировал межкомнатную дверь

Помощь больному оказали спасатели
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске мужчина с приступом эпилепсии заблокировал межкомнатную дверь.

В Новосибирске мужчина с приступом эпилепсии заблокировал межкомнатную дверь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининском районе Новосибирска у мужчины случился приступ эпилепсии. Он упал и телом заблокировал межкомнатную дверь. Родственники вызвали спасателей.

– Специалисты прибыли на улицу Новочеркасскую и обеспечили доступ в помещение, где находился мужчина – говорится в сводке МАСС.

Мужчину 1977 года рождения передали бригаде медиков.

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