В Новосибирске на перекрёстке кроссовер на скорости влетел в столб. Фото: стоп-кадр.

Рано утром в четверг, 29 сентября, на перекрестке Красного проспекта и Кропоткина в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. Там на скорости в столб влетел кроссовер Nissan Pathfinder. На месте аварии работали спасатели МАСС.

– Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали из повреждённого автомобиля мужчину и женщину 1986 г.р. и передали их бригадам врачей скорой помощи., – говорится в сообщении службы спасения.

Сотрудники МАСС обеспечили противопожарную безопасность машины и стабилизировали автомобиль на дороге.

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