Новосибирский военный суд оштрафовал рядового, который избил товарища на службе

Новосибирский суд вынес приговор рядовому, который избил сослуживца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому на военной службе за избиение сослуживца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

– В ходе возникшего конфликта, желая наказать сослуживца, он трижды ударил его по голове, – сообщили в суде.

Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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