Новосибирский военный суд оштрафовал рядового, который избил товарища на службе

Новосибирский суд вынес приговор рядовому, который избил сослуживца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому на военной службе за избиение сослуживца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
– В ходе возникшего конфликта, желая наказать сослуживца, он трижды ударил его по голове, – сообщили в суде.
Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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