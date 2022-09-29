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Общество29 сентября 2022 3:24

Новосибирский военный суд оштрафовал рядового, который избил товарища на службе

Он хотел наказать сослуживца
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирский суд вынес приговор рядовому, который избил сослуживца.

Новосибирский суд вынес приговор рядовому, который избил сослуживца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому на военной службе за избиение сослуживца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

– В ходе возникшего конфликта, желая наказать сослуживца, он трижды ударил его по голове, – сообщили в суде.

Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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