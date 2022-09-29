В ГИБДД новосибирцам посоветовали подготовить автомобили к зимнему сезону

Новосибирских водителей предупредили об опасностях зимнего сезона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске выпал первый снег, и водителям нужно быть осторожнее при движении по гололеду. В четверг, 29 сентября, Госавтоинспекция Новосибирска напомнила о важности подготовки к зимнему сезону.

– Следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряда аккумулятора, – сообщили в ведомстве.

В ГИБДД посоветовали снизить скорость и избегать резких торможений и обгонов. Особенно опасно двигаться на мостах и путепроводах, перекрестках, остановках и во дворах.

Пешеходам напомнили, что следует быть особенно осторожными на переходе и не отвлекаться на телефон.

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