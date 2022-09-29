Росгидромет составил прогноз погоды в Новосибирской области на зиму

Опубликован прогноз погоды на холодные месяцы в Новосибирской области. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Стал известен прогноз погоды в Новосибирской области во время отопительного сезона с октября по март. Информацию опубликовали в Гидрометцентре России.

Средняя температура за 30 лет в октябре – 4 градуса тепла, в ноябре – 6 градусов мороза, в декабре -13, в январе около -16 градусов, в феврале – около 13 градусов мороза, а в марте новосибирцев обычно ждет потепление до 5 градусов мороза.

В 2023 году февраль может быть морознее, чем обычно, а март – чуть теплее нормы.

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