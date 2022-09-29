В Новосибирске судебные приставы перестали преследовать мобилизованных должников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске судебные приставы перестали преследовать мобилизованных граждан, у которых есть долги. Это правило действует согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Информацию предоставили в УФССП по Новосибирской области.

По данным главного судебного пристава региона Эдуарда Бабкова, для приостановления исполнительного производства должнику необходимо предоставить приставу исполнителю документы. Они должны содержать данные о том, что у человека есть основания для приостановления. Речь идет либо об оригиналах документов, либо о нотариально заверенных копиях.

В УФССП добавили, что предоставить документы вправе только представители сторон исполнительного производства.

В ведомстве напомнили, что граждан, участвующих в спецоперации на Украине, с 24 февраля 2022 года признают ветеранами боевых действий.

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