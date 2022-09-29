Горсовет Новосибирска направит обращение в Госдуму, чтобы лишать депутатов мандатов за отсутствие в стране

Депутаты горсовета одобрили обращение к Госдуме в целях лишения полномочий уехавших из страны депутатов. Фото: Мэрия Новосибирска.

Депутаты Совета депутатов Новосибирска на сессии приняли обращение к Госдуме РФ, чтобы изменить закон для лишения полномочий политиков, надолго уехавших из страны.

Ранее профильная комиссия одобрила обращение к Государственной думе. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев рассказывал КП-Новосибирск о том, что на данный момент в законе среди причин лишения мандата нет пункта «отсутствие на территории страны в течение года и более».

Однако если депутата призовут на военную службу, он будет вынужден сложить полномочия. Напомним, в рамках мобилизации теоретически годны оказались 30 депутатов.

37 депутатов проголосовали решение направить обращение к Госдуме.

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