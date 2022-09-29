Рассказываем про пробки в Новосибирске 29 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 29 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Движение также затруднено по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Блюхера, Новогоднюю, Титова, Троллейную и Сибиряков-Гвардейцев. Заторы на Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Движение в стороны правого берега тоже затруднено – пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробски сковали улицы Восход, Татьяны Снежиной, Бориса Богаткова, Никитина и Кирова.

Уровень пробок на утро 29 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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